До яких країн ЄС продовжують масово їхати українці: дані Євростату

Кількість українських біженців у Європі зростає. За останніми даними Євростату, тимчасовим захистом у ЄС користуються вже понад 4,3 млн людей з України.
До яких країн потік людей найбільший, а звідки українські біженці виїжджають, РБК-Україна розповідає з посиланням на ec.europa.eu.
За даними Євростату, кількість українських біженців у ЄС зросла за місяць ще на понад 37 тисяч людей. Станом на кінець грудня 2023 року в ЄС налічувалося 4 312 215 людей, які отримали тимчасовий захист.
Основними країнами, які найбільше надали прихисток українцям, залишаються: Німеччина (1 251 245 осіб; 29% від загальної кількості в ЄС); Польща (954 795; 22,1%); Чехія (373 035; 8,7%).
Водночас найбільше зростання частки українських біженців було в таких країнах:
У листопаді українці найбільше їхали до Німеччини, Чехії та Нідерландів.
Водночас у грудні стало менше українців із тимчасовим захистом у таких країнах ЄС:
Понад 98% тих, хто отримав тимчасовий захист, мають громадянство України. Дорослі жінки становлять 46,2% отримувачів тимчасового захисту в ЄС. Діти – 33,2%, а дорослі чоловіки – 20,6%.
Нагадаємо, ми писали, які країни скоротять підтримку українців у 2024 році. Деякі країни ЄС переглядають свої програми допомоги українським біженцям, щоб зменшити потік людей та видатки із бюджету.
Також ми розповідали, у яких країнах Європи працюють найбільше українців. У Німеччині попри програми інтеграції на роботу вийшли тільки 25% біженців.
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