До яких країн ЄС продовжують масово їхати українці: дані Євростату

За даними Євростату, кількість українських біженців у ЄС зросла за місяць ще на понад 37 тисяч людей. Станом на кінець грудня 2023 року в ЄС налічувалося 4 312 215 людей, які отримали тимчасовий захист.

Основними країнами, які найбільше надали прихисток українцям, залишаються: Німеччина (1 251 245 осіб; 29% від загальної кількості в ЄС); Польща (954 795; 22,1%); Чехія (373 035; 8,7%).

Водночас найбільше зростання частки українських біженців було в таких країнах:

Німеччина (+15 285; +1,2%);

Чехія (+3 705; +1,0%);

Іспанія (+2 255; + 1,2%).

У листопаді українці найбільше їхали до Німеччини, Чехії та Нідерландів.

Водночас у грудні стало менше українців із тимчасовим захистом у таких країнах ЄС:

Польщі (-315 осіб);

Франції (-245 осіб);

Італії (-125 осіб; -0,1%).

Понад 98% тих, хто отримав тимчасовий захист, мають громадянство України. Дорослі жінки становлять 46,2% отримувачів тимчасового захисту в ЄС. Діти – 33,2%, а дорослі чоловіки – 20,6%.