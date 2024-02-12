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В какие страны ЕС продолжают массово ехать украинцы: данные Евростата

Фото: Украинские беженцы (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Число украинских беженцев в Европе растет. По последним данным Евростата, временной защитой в ЕС пользуются уже более 4,3 млн людей из Украины.

В какие страны поток людей самый большой, а откуда украинские беженцы выезжают, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ec.europa.eu.

По данным Евростата, количество украинских беженцев в ЕС выросло за месяц еще более чем на 37 тысяч человек. По состоянию на конец декабря 2023 года в ЕС насчитывалось 4 312 215 человек, получивших временную защиту.

Основными странами, которые больше всего приютили украинцев, остаются: Германия (1 251 245 человек; 29% от общего количества в ЕС); Польша (954 795; 22,1%); Чехия (373 035; 8,7%).

Наибольший рост доли украинских беженцев был в таких странах:

  • Германия (+15285; +1,2%);
  • Чехия (+3705; +1,0%);
  • Испания (+2255; +1,2%).

В ноябре украинцы больше всего ехали в Германию, Чехию и Нидерланды.

В декабре стало меньше украинцев со временной защитой в таких странах ЕС:

  • Польше (-315 человек);
  • Франции (-245 человек);
  • Италии (-125 человек; -0,1%).

Более 98% получивших временную защиту имеют гражданство Украины. Взрослые женщины составляют 46,2% получателей временной защиты в ЕС. Дети – 33,2%, а взрослые мужчины – 20,6%.

Напомним, мы писали, какие страны сократят поддержку украинцев в 2024 году. Некоторые страны ЕС пересматривают свои программы помощи украинским беженцам, чтобы снизить поток людей и расходы из бюджета.

Также мы рассказывали, в каких странах Европы работают больше всего украинцев. В Германии несмотря на программы интеграции на работу вышли только 25% беженцев.

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