В яких банках українці отримують пенсії: рейтинг на 1 січня 2023 року

За даними ПФУ, частка ПриватБанку становить 53,9%. У цьому держбанку отримують виплати, 4,483 млн осіб. На другому місті державний Ощадбанк (36,1%, пенсії отримують 3,003 млн осіб). У банку з іноземним капіталом Райффайзен Банк Аваль пенсії отримують 335 тисяч осіб (4,0%). У решті банків отримують пенсії 499 тисяч осіб (6,0%).

За даними ПФУ, сума перерахування коштів через банки за січень-грудень 2022 року склала 457 млрд гривень, що на 21,3% більше, ніж у 2021 році (376,7 млрд гривень).