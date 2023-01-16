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В яких банках українці отримують пенсії: рейтинг на 1 січня 2023 року

Фото: рейтинг за виплатами пенсій очолили державні банки  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Загальна чисельність пенсіонерів-одержувачів виплат через поточні рахунки в банках на 1 січня 2023 року становила 8,319 млн осіб. Решта 2,369 млн пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ).

За даними ПФУ, частка ПриватБанку становить 53,9%. У цьому держбанку отримують виплати, 4,483 млн осіб. На другому місті державний Ощадбанк (36,1%, пенсії отримують 3,003 млн осіб). У банку з іноземним капіталом Райффайзен Банк Аваль пенсії отримують 335 тисяч осіб (4,0%). У решті банків отримують пенсії 499 тисяч осіб (6,0%).

За даними ПФУ, сума перерахування коштів через банки за січень-грудень 2022 року склала 457 млрд гривень, що на 21,3% більше, ніж у 2021 році (376,7 млрд гривень).

Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 січня 2023 року становив 4622,59 гривень. За 2022 рік пенсії зросли на 631,06 гривень або на 15,8%.

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