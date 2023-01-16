В каких банках украинцы получают пенсии: рейтинг на 1 января 2023 года

По данным ПФУ, доля ПриватБанка составляет 53,9%. В этом госбанке получают деньги 4,483 млн человек. На втором городе государственный Ощадбанк (36,1%, пенсии получают 3,003 млн человек). В банке с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль пенсии получают 335 тысяч человек (4,0%). В остальных банках получают выплаты 499 тысяч человек (6,0%).

По данным ПФУ, сумма перечисления средств через банки за январь-декабрь 2022 года составила 457 млрд гривен, что на 21,3% больше, чем в 2021 году (376,7 млрд гривен).