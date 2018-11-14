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В "Киевводоканале" сообщили о ходе ликвидации прорыва на Регенераторной

Новости » Общество    14.11.2018 - 19:43
В "Киевводоканале" сообщили о ходе ликвидации прорыва на Регенераторной
Фото: авария на Регенераторной (facebook.com/pg/vodokanal)

В результате прорыва трубы на Регенераторной водой залило территорию жилого комплекса

В Киеве в результате прорыва трубы в среду, 14 ноября, на Регенераторной, 4 залило водой территорию жилого комплекса "Комфорт Таун". На ликвидацию аварии выехала аварийная бригада "Киевводоканала", передает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу предприятия.

Отмечается, что информация об аварии поступила в 12:30. Жители ЖК сообщили, что трубу прорвало возле паркинга и теперь территорию жилого комплекса заливает водой.

"Аварийная бригада "Киевводоканала" сразу выехала на вызов. Но из-за пробок на дороге, которые возникли после снегопада, рабочие, после неудачных попыток добраться до места аварии машиной, вынуждены были идти пешком", - отметили в пресс-службе.

 

Фото: авария на Регенераторной (facebook.com/pg/vodokanal)

На месте происшествия аварийная бригада установила, что утечка происходит на водопроводной магистрали Д-300. Сейчас ремонтные работы на месте аварии продолжаются.

Напомним, вчера, 13 ноября, в Киеве прорвало теплосеть на улице Шота Руставели. В результате аварии на несколько часов было остановлено движение транспорта. Также повреждены легковую машину, которая была припаркована в месте прорыва.

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