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У Києві відключили холодну воду мешканцям 8 вулиць

Новини » Суспільство    17.12.2018 - 16:56
У Києві відключили холодну воду мешканцям 8 вулиць
Фото: прорив водогону (facebook.com/as1581)

У "Київводоканал" обіцяють відновити подачу холодної води протягом доби

У Києві в понеділок, 17 грудня,  відключили холодну воду на восьми вулицях у зв'язку із аваріями на мережах водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Зазначається, що станом на 16:00 аварійні бригади підприємства працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання. Подача води тимчасово відсутня за наступними адресами: 

  • вул. Січових Стрільців, 59-65;
  • вул. Юрківська, 42, 42А;
  • вулиця Кирпоноса, 10/8, 12, 14;
  • вул. Тулузи, 6;
  • вул. Якуба Коласа, 13, 17, 21, 15, 15А, 15Б, 19А;
  • бул. Ромена Роллана, 3, 5А, 5Б;
  • вул. Сергія Колоса з 45 по 56;
  • вул. Ґалаґанівська, 14.

В аварійній службу "Київводоканалу" зазначили, що для ліквідації пошкоджень необхідна одна доба. 

У Києві відключили холодну воду мешканцям 8 вулиць

Нагадаємо, у Торецьку Донецької області оголосили надзвичайну ситуацію місцевого рівня через відсутність централізованого водопостачання.  Станом на 17 грудня 2018 у місті без централізованого водопостачання залишаються майже 43 тис. мешканців. Сьогодні на засіданні місцевої комісії ТЕБ та НС прийняли рішення оголосити надзвичайну ситуацію місцевого рівня.

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