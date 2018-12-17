У Києві відключили холодну воду мешканцям 8 вулиць

Фото: прорив водогону (facebook.com/as1581)

У "Київводоканал" обіцяють відновити подачу холодної води протягом доби

У Києві в понеділок, 17 грудня, відключили холодну воду на восьми вулицях у зв'язку із аваріями на мережах водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Зазначається, що станом на 16:00 аварійні бригади підприємства працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання. Подача води тимчасово відсутня за наступними адресами:

вул. Січових Стрільців, 59-65;

вул. Юрківська, 42, 42А;

вулиця Кирпоноса, 10/8, 12, 14;

вул. Тулузи, 6;

вул. Якуба Коласа, 13, 17, 21, 15, 15А, 15Б, 19А;

бул. Ромена Роллана, 3, 5А, 5Б;

вул. Сергія Колоса з 45 по 56;

вул. Ґалаґанівська, 14.

В аварійній службу "Київводоканалу" зазначили, що для ліквідації пошкоджень необхідна одна доба.

Нагадаємо, у Торецьку Донецької області оголосили надзвичайну ситуацію місцевого рівня через відсутність централізованого водопостачання. Станом на 17 грудня 2018 у місті без централізованого водопостачання залишаються майже 43 тис. мешканців. Сьогодні на засіданні місцевої комісії ТЕБ та НС прийняли рішення оголосити надзвичайну ситуацію місцевого рівня.