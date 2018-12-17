У Києві відключили холодну воду мешканцям 8 вулиць

У "Київводоканал" обіцяють відновити подачу холодної води протягом доби
У Києві в понеділок, 17 грудня, відключили холодну воду на восьми вулицях у зв'язку із аваріями на мережах водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".
Зазначається, що станом на 16:00 аварійні бригади підприємства працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання. Подача води тимчасово відсутня за наступними адресами:
В аварійній службу "Київводоканалу" зазначили, що для ліквідації пошкоджень необхідна одна доба.
Нагадаємо, у Торецьку Донецької області оголосили надзвичайну ситуацію місцевого рівня через відсутність централізованого водопостачання. Станом на 17 грудня 2018 у місті без централізованого водопостачання залишаються майже 43 тис. мешканців. Сьогодні на засіданні місцевої комісії ТЕБ та НС прийняли рішення оголосити надзвичайну ситуацію місцевого рівня.