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Интервью

В Киеве сообщили график отключения воды до 6 июля

НовостиОбщество    03.07.2018 - 14:58
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

"Киевводоканал" рекомендует сделать запасы воды на 4-6 июля

В Киеве с 4 по 6 июля 2018 года включительно продолжатся плановые отключения водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".

Для надежной работы систем водоснабжения "Киевводоканал" проводит ремонтные работы, в связи с чем будет отключено водоснабжение по ряду адресов. Напоминаем о необходимости заранее запастись водой", - указано в сообщении.

4 июля

С 22:00 до 7:00 5 июля:

  • ул. Чешская, 1, 3;
  • ул. И. Кудри, 22, 22-А;
  • бул. Дружбы Народов, 17, 17-А (жил/дом);

5 июля

С 9:30 до 24:00:

  • ул. Рокоссовского, 10;
  • ул. Кондратюка, 4 (жил/дом);

С 10:00 до 18:00:

  • ул. Добролюбова, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14 (жил./дом);
  • ул. Бусловская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 11-А (жил./дом).

6 июля

С 9:00 до 21:00:

  • ул. Залесная, 1/72-17, 2-26 (ч/дом);
  • ул. Планерная, 12-38/27, 11-41 (ч/дом);
  • ул. Попельнянская, 25/18, 20, 26/20, 23/21 (ч/дом).

Напомним, в селе Карловка (Донецкая область) 26 июня 2018 года была запущена Карловская насосная станция, которая водопроводом обеспечит бесперебойное водоснабжение более 300 тысяч человек в Донецкой области.

В Киеве из-за аварий на водопроводе отключили воду на 18 улицах На Донбассе приостановлена подача воды в Авдеевку и два села
Теги публикации: водоснабжение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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