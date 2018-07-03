В Киеве сообщили график отключения воды до 6 июля

"Киевводоканал" рекомендует сделать запасы воды на 4-6 июля
В Киеве с 4 по 6 июля 2018 года включительно продолжатся плановые отключения водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".
Для надежной работы систем водоснабжения "Киевводоканал" проводит ремонтные работы, в связи с чем будет отключено водоснабжение по ряду адресов. Напоминаем о необходимости заранее запастись водой", - указано в сообщении.
С 22:00 до 7:00 5 июля:
С 9:30 до 24:00:
С 10:00 до 18:00:
С 9:00 до 21:00:
Напомним, в селе Карловка (Донецкая область) 26 июня 2018 года была запущена Карловская насосная станция, которая водопроводом обеспечит бесперебойное водоснабжение более 300 тысяч человек в Донецкой области.