"Київводоканал" заявив про загрозу постачання питної води в Україні

Підприємство хімічної галузі "ДніпроАзот" попередило про зупинку виробництва

"Київводоканал2 заявив про загрозу централізованого постачання в Україні питної води через відсутність хлору для її знезараження. Про це повідомляє прес-служба підприємства.

У середині червня підприємство хімічної галузі "ДніпроАзот", яке виробляє рідкий хлор, що використовують водоканали для знезараження питної води, попередив про зупинку виробництва.

Як зазначаэться, через це на водопровідно-каналізаційних підприємствах України виникла складна ситуація зі знезараженням питної води.

"На деяких підприємствах залишків хлору залишилося від тижня до 20 діб", - заявили у водоканалі.

Про таку ситуацію повідомили уряд та Раду з національної безпеки та оборони - їх попросили втрутитися та вирішити питання з поставкою хлору.

"Але, на жаль, і досі "Дніпроазот" не відновив свою роботу. Залишки хлору, які були на момент його зупинки, реалізовані повністю", - повідомили у "Київводоканалі".

Повідомляється, що поставки хлору в цистернах з Румунії дуже проблематичні, оскільки європейські цистерни не можуть змінювати колісну базу, а також повинні мати сертифікацію в Україні.

У цистернах хлор для знезараження отримують Київ, Харків, Кривий Ріг, Маріуполь та інші міста.

У "Київводоканалі" заявили, якщо завод "ДніпроАзот" терміново не відновить роботу, то вже на початку наступного тижня (9 липня) в деяких регіонах України може бути значно обмежена подача води в централізовану водопровідну мережу, а в деяких регіонах - повністю припинена.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що У Києві з 4 до 6 липня 2018 року включно триватимуть планові відключення водопостачання.