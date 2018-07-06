Социальные страницы
Курси валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Київводоканал" заявив про загрозу постачання питної води в Україні

НовиниСуспільство    06.07.2018 - 20:48
Іллюстративне фото (Уніан)
Іллюстративне фото (Уніан)

Підприємство хімічної галузі "ДніпроАзот" попередило про зупинку виробництва

"Київводоканал2 заявив про загрозу централізованого постачання в Україні питної води через відсутність хлору для її знезараження. Про це повідомляє прес-служба підприємства.

У середині червня підприємство хімічної галузі "ДніпроАзот", яке виробляє рідкий хлор, що використовують водоканали для знезараження питної води, попередив про зупинку виробництва.

Як зазначаэться, через це на водопровідно-каналізаційних підприємствах України виникла складна ситуація зі знезараженням питної води.

"На деяких підприємствах залишків хлору залишилося від тижня до 20 діб", - заявили у водоканалі.

Про таку ситуацію повідомили уряд та Раду з національної безпеки та оборони - їх попросили втрутитися та вирішити питання з поставкою хлору.

"Але, на жаль, і досі "Дніпроазот" не відновив свою роботу. Залишки хлору, які були на момент його зупинки, реалізовані повністю", - повідомили у "Київводоканалі".

Повідомляється, що поставки хлору в цистернах з Румунії дуже проблематичні, оскільки європейські цистерни не можуть змінювати колісну базу, а також повинні мати сертифікацію в Україні.

У цистернах хлор для знезараження отримують Київ, Харків, Кривий Ріг, Маріуполь та інші міста.

У "Київводоканалі" заявили, якщо завод "ДніпроАзот" терміново не відновить роботу, то вже на початку наступного тижня (9 липня) в деяких регіонах України може бути значно обмежена подача води в централізовану водопровідну мережу, а в деяких регіонах - повністю припинена.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що У Києві з 4 до 6 липня 2018 року включно триватимуть планові відключення водопостачання.

Без води на Донбасі можуть залишитись до 3 млн людей, - Черниш У Києві через борги відключатимуть бювети та адмінбудівлі
Теги публікації: Киевводоканал, вода  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Глибока помилка": екс-міністр Червоненко порадив українцям вчити російську мову (відео)
"Яка земелька ваша?": кремлівський пропагандист заявив, що Україну створила Росія (відео)
З кабіни пілота показали зліт легендарного гіганта "Мрії" (відео)
Величезна змія не на жарт налякала жителів Херсона (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся