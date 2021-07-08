В "Киевводоканал" пришли с обысками

Правоохранители пришли с обысками в главный офис "Киевводоканала". Следственные действия происходят в соответствии с постановлением суда по делу касаемо объектов строительства водопроводно-канализационного хозяйства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".
"Сегодня, 8 июля, в главный офис ЗАО "АК "Киевводоканал" пришли с обысками сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР)",- говорится в сообщении.
Отмечено, что правоохранители дождались приезда адвокатов предприятия и начали процессуальные действия.
В пресс-службе добавляют, что "Киевводоканал" сейчас предоставляет всю необходимую информацию и сотрудничает со следователями.
Напомним, что сегодня, в рамках дела о миллионных схемах, СБУ провела ряд обысков в коммунальной корпорации "Киевавтодор".