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У "Київводоканал" прийшли з обшуками

Автор: Марія Кучерявець

Правоохоронці прийшли з обшуками до головного офісу "Київводоканалу". Слідчі дії відбуваються відповідно до ухвали суду у справі щодо об’єктів будівництва водопровідно-каналізаційного господарства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

"Сьогодні, 8 липня, до головного офісу ПрАТ "АК "Київводоканал" прийшли з обшуками співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР)", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що правоохоронці дочекались приїзду адвокатів підприємства та розпочали процесуальні дії.

У прес-службі додають, що "Київводоканал" наразі надає всю необхідну інформацію та співпрацює зі слідчими.

Нагадаємо, що сьогодні, в рамках справи про мільйонні схеми, СБУ провела низку обшуків у комунальній корпорації "Київавтодор".

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обшукКиевводоканалДБР