"Киевводоканал" назвал улицы, где на неделе будут отключать воду

В Киеве из-за проведения ремонтных работ в течение недели будет отключено водоснабжение на ряде улиц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевводоканал".

Как отмечается, что в течение недели будет отключено водоснабжение по следующим адресам:

2 апреля с 9:00 до 20:00 - бульвар Шамо, 10,12,14,16,20;

3 апреля с 21:00 до 7:00 4 апреля - ул.Энтузиастов, 7/3,7/4,9/2,11/3, 13А,13Б; бульвар Шамо,18/2;

3 апреля с 9:30 до 24:00 – ул.Сошенко 3,8,10 А, 10Б,12А,12Б,13, 14,14 А, 15,16, 18/20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44Б, 46;

3 апреля с 9:30 до 24:00 – ул.Ушинского,1, 3, 3А, 4, 7, 11; ул. Антонова,10, 14, 20;

4 апреля с 8:00 до 20:00 – все дома по вул.Новополевой , начиная от вул. Героев Севастополя до пересечения с ул.Чернышевского;

4 апреля с 8:00 до 6:00 5 апреля – ул.Подлесная,1, 2, 3, 4, 5, 6;

5 апреля с 8:30 до 22:00 ул.Ушинского,16,18.

В "Киевводоканале" призывают заранее запастись водой накануне плановых отключений.

РБК-Украина писало, что в Печерском районе столицы сегодня 1 апреля в результате порыва двух теплосетей без воды и отопления остались более 140 зданий.

Ранее сообщалось, что в Одесской области город Южный осталось без воды и отопления. Причиной прекращения работы котельной и водонасосной станции стал резкий перепад напряжения в электросетях.