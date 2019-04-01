"Киевводоканал" назвал улицы, где на неделе будут отключать воду

Воду отключат из-за проведения ремонта
В Киеве из-за проведения ремонтных работ в течение недели будет отключено водоснабжение на ряде улиц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевводоканал".
Как отмечается, что в течение недели будет отключено водоснабжение по следующим адресам:
В "Киевводоканале" призывают заранее запастись водой накануне плановых отключений.
РБК-Украина писало, что в Печерском районе столицы сегодня 1 апреля в результате порыва двух теплосетей без воды и отопления остались более 140 зданий.
Ранее сообщалось, что в Одесской области город Южный осталось без воды и отопления. Причиной прекращения работы котельной и водонасосной станции стал резкий перепад напряжения в электросетях.