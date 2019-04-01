"Київводоканал" назвав вулиці, де на тижні відключатимуть воду

Воду відключатимуть через проведення ремонту
У Києві через проведення ремонтних робіт протягом тижня буде відключене водопостачання на низці вулиць. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київводоканал".
Як зазначається, що протягом тижня буде відключено водопостачання за наступними адресами:
У "Київводоканалі" закликають заздалегідь запастися водою напередодні планових відключень.
РБК-Україна писало, що у Печерському районі столиці сьогодні 1 квітня внаслідок пориву двох тепломереж без води та опалення залишилися понад 140 будівель.
Раніше повідомлялося, що у Одеській області місто Южне залишилося без води і опалення. Причиною припинення роботи котельної та водонасосної станції став різкий перепад напруги в електромережах.