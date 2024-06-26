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У Києву найближчими днями діятимуть обмеження руху для фур

Ілюстроване зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві, з 27 червня до 1 липня, через спекотну погоду діятиме обмеження на рух для вантажівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як й згадувалось вище, обмеження діятиме з 27 червня до 1 липня

"Так, при температурі повітря понад +28 із 10:00 до 22:00 на вулично-дорожній мережі Києва діятиме обмеження руху для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн", - пише КМДА. 

Варто пояснити, що обмеження  на пересування вантажівок під час спекотної погоди вводиться для збереження асфальтового дорожнього покриття, яке руйнується під вагою великовантажного транспорту. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Києві через ремонтні роботи частково обмежили рух транспорту на Північному мосту через річку Дніпро.

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Київ