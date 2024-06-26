У Києву найближчими днями діятимуть обмеження руху для фур

Як й згадувалось вище, обмеження діятиме з 27 червня до 1 липня.

"Так, при температурі повітря понад +28 із 10:00 до 22:00 на вулично-дорожній мережі Києва діятиме обмеження руху для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн", - пише КМДА.

Варто пояснити, що обмеження на пересування вантажівок під час спекотної погоди вводиться для збереження асфальтового дорожнього покриття, яке руйнується під вагою великовантажного транспорту.