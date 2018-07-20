"Київтеплоенерго" отримало дозволи та ліцензії і готове починати повноцінну роботу

НКРЕКП встановила тарифи

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) своєю постановою встановила тарифи для КП "Київтеплоенерго" на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє прес-служба адміністрації.

Таким чином, на сьогодні КП "Київтеплоенерго" має усі необхідні дозволи та ліцензії для повноцінної роботи, і міська влада сподівається, що найближчим часом буде вирішене питання укладення угоди з НАК "Нафтогаз" для стабільного постачання послуг киянам.

Зазначена постанова встановлює тарифи для "Київтеплоенерго" на виробництво теплової енергії на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Відповідно до порядку формування тарифів, остаточна вартість теплової енергії включає у себе вартість її виробництва, а також транспортування та постачання.

Відповідно до постанови НКРЕКП, із 1 серпня встановлюються тарифи: на відпуск електричної енергії – 182,83 коп/кВт год; на виробництво теплової енергії для надання населенню послуг із централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води – 783,09 грн/Гкал; на виробництво теплової енергії для надання релігійним організаціям послуг із централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води – 476,04 грн/Гкал; на виробництво теплової енергії для надання послуг із централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води установам, що фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів – 1185,21 грн/Гкал; на виробництво теплової енергії для потреб інших споживачів – 1184,57 грн/Гкал.

"Після завершення угоди з ПАТ "Київенерго" у травні поточного року "Київтеплоенерго" стало виконавцем послуг постачання гарячої води та опалення для киян. Нагадаю, що 14 червня НКРЕКП видала підприємству ліцензії на здійснення господарської діяльності на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, а 9 липня "Київтеплоенерго" стало повноправним членом Оптового ринку електроенергії України, що дозволить КП "Київтеплоенерго" виробляти та продавати електроенергію на оптовому ринку електричної енергії. Сьогодні були затверджені тарифи для роботи на ТЕЦ. Таким чином, підприємство має усі необхідні дозволи та ліцензії, щоб повноцінно здійснювати господарську діяльність. Ми сподіваємося, що незабаром буде вирішене питання укладення угоди з НАК "Нафтогаз" і ми повернемо людям гарячу воду й у плановому режимі продовжимо готувати місто до зими", – повідомив Пантелеєв.

Нагадаємо, у травні цього року завершилась 16-річна угода між КМДА та ПАТ "Київенерго". Місто повертає під контроль близько сотні тисяч об’єктів теплоенергетичного комплексу з метою його подальшої модернізації та відновлення, що покликане вплинути на якість послуг для споживачів.