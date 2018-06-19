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Интервью

"Киевтеплоэнерго" ежедневно ликвидирует около 40 повреждений тепловых сетей

НовостиОбщество    19.06.2018 - 12:08
Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)
Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)

В "Киевтеплоэнерго" заявили, что сегодня тепловые сети Киева находятся в неудовлетворительном состоянии

Более 44% гидравлических испытаний провели специалисты столичного коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" в течение подготовки к отопительному сезону. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, во время испытаний они успели обнаружить 1690 аварийных и гидравлических повреждений, из которых 1358 уже устранили. Ежесуточно аварийные службы КП ликвидируют около 40 повреждений.

По словам главного инженера СП "Киевские тепловые сети" Юрия Паливоды, несмотря на отсутствие договора на поставку природного газа, в КП "Киевтеплоэнерго" делают все возможное, чтобы качественно и своевременно подготовить тепловой комплекс города к зиме.

Главный инженер рассказал, что сегодня тепловые сети Киева находятся в неудовлетворительном состоянии. Эксплуатационный срок службы трубопроводов составляет 25 лет, в то время как значительное их количество уже его отработало. Большинство из них требуют капитального ремонта, а другие – полной замены. Только от начала подготовки к отопительному сезону КП "Киевтеплоэнерго" во время устранения аварийных повреждений заменило более чем 5,67 км труб.

В настоящее время коммунальное предприятие уже получило первые поставки труб для ремонтных работ – свыше 2600 м (37 тонн) диаметром от 57 до 530 мм на сумму 1,5 млн грн. Кроме того, ожидается поставка и других материалов: запорной арматуры, подшипников, люков, уплотнителей для теплоизоляции и многое другое.

В целом до конца года в КП "Киевтеплоэнерго" планируют приобрести 353 тонны труб на 13,5 млн грн. Дополнительно еще ожидают поставку техники: спецаварийных авто, кранов-манипуляторов, экскаваторов и других.

Напомним, сейчас автопарк КП "Киевтеплоэнерго" насчитывает 211 единиц спецтехники.

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Теги публикации: Киев, теплоснабжение, КГГА  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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