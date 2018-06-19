"Київтеплоенерго" щодня ліквідовує близько 40 пошкоджень теплових мереж

У "Київтеплоенерго" заявили, що сьогодні теплові мережі Києва перебувають у незадовільному стані

Понад 44% гідравлічних випробувань провели спеціалісти столичного комунального підприємства "Київтеплоенерго" протягом підготовки до опалювального сезону. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, під час випробувань вони встигли виявити 1690 аварійних та гідравлічних пошкоджень, із яких 1358 уже усунули. Щодоби аварійні служби КП ліквідовують близько 40 пошкоджень.

За словами головного інженера СП "Київські теплові мережі" Юрія Паливоди, попри відсутність договору на поставку природнього газу, у КП "Київтеплоенерго" роблять усе можливе, щоб якісно і своєчасно підготувати тепловий комплекс міста до зими.

Головний інженер розповів, що сьогодні теплові мережі Києва перебувають у незадовільному стані. Експлуатаційний строк служби трубопроводів становить 25 років, у той час як значна їхня кількість вже його відпрацювала. Більшість із них потребують капітального ремонту, а інші – повної заміни. Лише від початку підготовки до опалювального сезону КП "Київтеплоенерго" під час усунення аварійних пошкоджень замінило більше ніж 5,67 км труб.

Наразі комунальне підприємство отримало вже перші поставки труб для ремонтних робіт – понад 2600 м (37 тон) діаметром від 57 до 530 мм на суму 1,5 млн грн. Крім того, очікується постачання й інших матеріалів: запірної арматури, підшипників, люків, ущільнювачів для теплоізоляції та багато іншого.

Загалом до кінця року у КП "Київтеплоенерго" планують придбати 353 тони труб на 13,5 млн грн. Додатково ще очікують на поставку техніки: спецаварійних авто, кранів-маніпуляторів, екскаваторів та інших.

Нагадаємо, наразі автопарк КП "Київтеплоенерго" нараховує 211 одиниць спецтехніки.