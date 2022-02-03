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В "Киевстаре" произошел масштабный сбой. Абонентам обещают компенсацию

Автор: Сергей Пышкин

Сегодня часть клиентов "Киевстара" столкнулась с масштабным сбоем в телекоммуникационной сети. Им обещают компенсацию из-за временных сложностей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевстара".

Что известно о сбое?

Проблемы в работе оператора мобильной связи наблюдались сегодня утром. Пользователи сети жаловались на невозможность совершения и приема звонков. Также наблюдались и проблемы с доступом к сайту.

При попытке позвонить - абонент получал уведомление о недостаточном количестве средств. В то же время было невозможно проверить состояние счета, или же зайти в личный кабинет "Мой Киевстар".

Уже в 10:30 проблема была решена.

"Мы предусмотрели компенсации для абонентов, которые столкнулись с такими сложностями. Они будут начисляться автоматически", - пишет пресс-служба "Киевстар".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинские фрилансеры обвиняют Upwork в потере работы из-за того , что компания предупреждает всех о военной угрозе в нашей стране.

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КиевстарУкраина