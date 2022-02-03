В "Киевстаре" произошел глобальный сбой: что происходит

"Уважаемые абоненты, сегодня у части клиентов подписки могли наблюдаться временные сложности при звонках на другие номера в сети "Киевстар" и 466", - говорится в сообщении.

Вместе с тем стало известно, что примерно с 10:30 утра сервис звонков на другие номера сети "Киевстар" снова заработал. Пользователям, которые столкнулись с соответствующими сбоями, обещают компенсации.

"Мы предусмотрели компенсации для абонентов, столкнувшихся с такими сложностями. Они будут начисляться автоматически", - добавляют в сообщении.

В пресс-центре добавляют, что сейчас горячая линия поддержки "Киевстара" перегружена, клиентам обещают ответить в ближайшее время на все вопросы в соцсетях.