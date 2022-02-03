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У "Київстарі" стався глобальний збій: що відбувається

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 3 лютого оператор мобільного зв'язку "Київстар" заявив про глобальний збій. У користувачів виникають проблеми зі зв'язком та перевіркою коштів на рахунку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу оператора.

"Шановні абоненти, сьогодні у частини клієнтів передплати могли спостерігатися тимчасові складнощі при дзвінках на інші номери в мережі "Київстар" та 466", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим стало відом, що приблизно з 10:30 години ранку сервіс дзвінків на інші номери мережі "Київстар" знову запрацював. Користувачам, які зіштовхнулися з відповідними збоями обіцяють компенсації.

"Ми передбачили компенсації для абонентів, які зіштовхнулися з такими складнощами. Вони будуть нараховуватися автоматично", - додають у повідомленні.

У прес-центр додають, що наразі гаряча лінія підтримки "Київстару" перевантажена, клієнтам обіцяють відповісти найближчим часом на всі запитання в соцмережах.

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Київстар