У "Київстарі" стався глобальний збій: що відбувається

"Шановні абоненти, сьогодні у частини клієнтів передплати могли спостерігатися тимчасові складнощі при дзвінках на інші номери в мережі "Київстар" та 466", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим стало відом, що приблизно з 10:30 години ранку сервіс дзвінків на інші номери мережі "Київстар" знову запрацював. Користувачам, які зіштовхнулися з відповідними збоями обіцяють компенсації.

"Ми передбачили компенсації для абонентів, які зіштовхнулися з такими складнощами. Вони будуть нараховуватися автоматично", - додають у повідомленні.

У прес-центр додають, що наразі гаряча лінія підтримки "Київстару" перевантажена, клієнтам обіцяють відповісти найближчим часом на всі запитання в соцмережах.