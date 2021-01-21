Киевстар увеличил покрытие 4G в Волынской и Житомирской области

Еще 94 тысячи жителей 402 населенных пунктов Украины смогут пользоваться скоростным мобильным интернетом

Киевстар увеличил покрытие 4G сети в Волынской и Житомирской областях и подключил к новым мобильным технологиям еще 402 населенных пункта. Так, в Житомирской области скоростной мобильный интернет появился в населенных пунктах Андреевка, Бильковцы, Замысловичи, Калиновка, Коростышев, Лебедевка, Немировка. А на Волыни – в населенных пунктах Борохов, Володимир-Волынский, Городище, Доманово, Любешов, Ружин. Для улучшения покрытия Киевстар активировал технологию LTE900 на 98 базовых станциях.

Киевстар – лидер по числу базовых станций мобильной связи в Украине. Связь 4G поддерживают 14 тысяч базовых станций оператора, что дает возможность доступа к новым мобильным технологиям для 87% населения Украины. В 2021 году оператор продолжит развивать сеть, чтобы доступ к 4G был у 90% населения.

Новые технологии мобильной связи предоставляют абонентам больше возможностей для бизнеса, образования, получения дистанционных медицинских консультаций, доступ к административным услугам т. д. Чтобы воспользоваться услугой достаточно смартфона, который поддерживает технологию LTE/4G, и SIM-карты (USIM), которую можно бесплатно получить у оператора.

Мобильные операторы ускорили развитие 4G благодаря радиочастотам диапазона 900МГц, который является критичным для покрытия самых отдаленных уголков и автодорог страны. Киевстар добровольно поделился радиочастотным спектром в диапазонах 900 МГц и 1800 МГц, что создало мобильным операторам равные возможности для развития в Украине скоростного мобильного интернета.

Справка о Киевстар:

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на базе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий для 25,8 млн абонентов. Услуги 4G Компании доступны на территории, где проживает 87% населения Украины.

Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, с офисом в Нидерландах. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 23 года работает в Украине, являясь крупнейшим плательщиком налогов на телеком рынке, самым дорогим национальным брендом, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.