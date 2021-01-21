Київстар збільшив покриття 4G  у Волинській та Житомирській області

Ще 94 тисячі мешканців 402 населених пунктів України зможуть користуватись швидкісним мобільним інтернетом Київстар збільшив покриття

4G мережі у Волинській та Житомирській областях і підключив до нових технологій зв’язку ще 402 населених пункти. Зокрема, на Житомирщині швидкісний мобільний інтернет з’явився в Андріївці, Більківцях, Замисловичах, Калинівці, Коростишеві, Лебедівці, Немирівці. А на Волині – в Борохові, Володимир-Волинському, Городищі, Доманові, Любешеві, Ружині та інші. Щоб абоненти в цих населених пунктах могли користуватись швидкісним мобільним інтернетом, Київстар активував технологію LTE900 на 98 базових станціях.

Київстар – лідер за кількістю базових станцій мобільного зв’язку в Україні. Зв’язок 4G підтримують 14 тисяч базових станцій оператора, що дає можливість доступу до нових мобільних технологій для 87% населення України. У 2021 році оператор продовжить розвивати мережу, щоб доступ до 4G був у 90% населення.

Нові мобільні технології дають абонентам більше можливостей для бізнесу, освіти, дистанційних медичних консультацій, доступу до адміністративних послуг, тощо. Щоб скористатись послугою достатньо смартфона, який підтримує технологію LTE/4G, та відповідної SIM-карти (USIM), яку можна отримати безкоштовно у оператора.

Мобільні оператори пришвидшили розвиток 4G завдяки використанню радіочастот в діапазоні 900МГц, який є критичним для покриття найвіддаленіших куточків та автошляхів країни. Київстар добровільно поділився радіочастотним спектром у діапазонах 900 МГц і 1800 МГц з іншими учасниками ринку, що створило всім рівні можливості для розвитку в Україні швидкісного мобільного інтернету.

Довідка про Київстар:

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій, що надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектру мобільних та фіксованих технологій, у тому числі 4G для 25,8 млн абонентів. Оператор забезпечує зв’язок 4G на території з 87% населення.

Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON Ltd, офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар 23 роки працює в Україні і є телеком оператором №1, найдорожчим національним брендом, найкращим роботодавцем і найбільшим платником податків до бюджету на телеком ринку.