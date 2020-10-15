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Киевстар увеличил покрытие 4G в Николаевской, Полтавской и Черниговской области

Пресс-релизы, Четверг 15 октября 2020 11:05
Киевстар увеличил покрытие 4G в Николаевской, Полтавской и Черниговской области

Доступ к скоростному мобильному интернету по технологии LTE получили жители еще 649 населенных пунктов Киевстар увеличил доступ к 4G связи для 649 сел, на территории с населением 204 тысячи людей в Николаевской, Полтавской и Черниговской областях.

В частности, новые мобильные технологии появились в селах Большая Богачка, Вовчик, Судеевка (Полтавской), Добрянка, Круты, Сосница, Холмы (Черниговской), Благодатное, Лиманы, Трудолюбовка (Николаевской) и др.

Чтобы увеличить территорию 4G-сети, Киевстар включил дополнительно 76 базовых станций на частотах LTE-900.

Мобильные операторы Украины ускорили развитие 4G сетей в результате обмена радиочастотами диапазона 900 МГц. Базовые станции этого диапазона обеспечивают наибольший радиус действия, что позволяет обеспечить связь за границами населенных пунктов. Рефарминг радиочастот стал возможным благодаря конструктивной позиции компании Киевстар, которая добровольно отказалась от части своего спектра в этом диапазоне. Это позволило телеком регулятору перераспределить дополнительный спектр между другими мобильными операторами для развития 4G/LTE по всей Украине.

Скоростной мобильный интернет открывает новые возможности для частного бизнеса, образования, дистанционных медицинских консультаций, доступа к административным услугам, и т. д. Пользоваться передачей данных можно как в помещениях, так и на открытой местности – достаточно смартфона, который поддерживает технологию LTE/4G и соответствующей SIM-карты (USIM).

Киевстар продолжает развивать 4G связь на частотах 1800 МГц, 2600 МГц и 900 МГц, и обеспечил возможность доступа к скоростному мобильному интернету для 84% населения.

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