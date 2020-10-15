Київстар збільшив покриття 4G у Миколаївській, Полтавській та Чернігівській області

Доступ до швидкісного мобільного інтернету за технологією LTE отримали мешканці ще 649 населених пунктів Київстар підключив до зв’язку 4G ще 649 сіл, на території з населенням 204 тисячі осіб у Миколаївській, Полтавській та Чернігівській областях.

Зокрема, це - Велика Багачка, Вовчик, Судіївка (Полтавської), Добрянка, Крути, Сосниця, Холми (Чернігівської), Благодатне, Лимани, Трудолюбівка (Миколаївської) та ін.

Щоб збільшити територію 4G-мережі у цих районах, Київстар включив 76 базових станцій на частотах LET-900.

Мобільні оператори України прискорили розвиток 4G завдяки обміну радіочастотами 900 МГц. Базові станції цього діапазону мають найбільший радіус дії і забезпечують якісне покриття далеко за межами населених пунктів. Обмін радіочастотами став можливим завдяки конструктивній позиції компанії Київстар, яка добровільно відмовилась від частини свого спектру в діапазоні 900 МГц. У результаті телеком регулятор перерозподілив додатковий спектр між іншими мобільними операторами для розвитку 4G/LTE по всій Україні.

Швидкісний мобільний інтернет дає нові переваги для приватного бізнесу, освіти, дистанційних медичних консультацій, доступу до адміністративних послуг, тощо. Адже послуга працює як у приміщеннях, так і на відкритій місцевості. Щоб скористатись мобільною передачею даних достатньо смартфона, який підтримує технологію LTE/4G, та відповідної SIM-карти (USIM).

Київстар продовжує збільшувати 4G покриття на частотах 1800 МГц, 2600 МГц і 900 МГц. За час розвитку в Україні технології LTE Київстар забезпечив можливість доступу до швидкісного мобільного інтернету для 84% населення.