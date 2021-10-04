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В Киевсовете назвали закон о столице узурпацией власти

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Киев, Понедельник 04 октября 2021 11:17
В Киевсовете назвали закон о столице узурпацией власти Фото: народный депутат Леонид Емец (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Если закон о столице будет принят и власть назначит своего главу КГГА, депутаты Киевского городского совета будут оказывать ему сопротивление.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата Киевсовета Леонида Емца на круглом столе в Институте Горшенина.

"Нам никто не делегировал право разбрасываться интересами наших избирателей, и согласиться с тем, что какие-то люди, которых киевляне не выбирали, назначенные сверху, будут решать вопросы киевлян, мы не можем. Соглашаться с узурпацией власти Киевский городской совет вряд ли имеет право, поэтому мы будем настаивать, чтобы законность была соблюдена. Это значит, что будем оказывать сопротивление всеми возможными законными методами", - сказал Емец.

Емец подчеркнул, что попытки команды президента изменить баланс власти в Киеве не отвечают интересам жителей столицы.

"Если бы киевляне хотели, чтобы команда Зеленского занималась их проблемами, то, пожалуй, результат "Слуги народа" в Киеве был бы несколько иным", - подытожил депутат Киевсовета.

Как сообщалось, ранее во время этого же круглого стола депутат Верховной рады VIII созыва Игорь Луценко заявил, что к разработке закон о столице должны быть привлечены киевляне, иначе будут вопросы о его легитимности.

Также экс-депутат Верховной рады Александр Черненко на круглом столе в Институте Горшенина заявил, что новый закон о столице, который продвигает власть Зеленского, заведомо антиконституционный, а принимать его собираются только для сведения счетов с мэром Киева Виталием Кличко.

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