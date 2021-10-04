В Київраді назвали закон про столицю узурпацією влади
Якщо закон про столицю буде ухвалений і влада призначить свого голову КМДА, депутати Київської міської ради чинитимуть йому опір.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву депутата Київради Леоніда Ємця на круглому столі в Інституті Горшеніна.
"Нам ніхто не делегував право розкидатися інтересами наших виборців, і погодитися з тим, що якісь люди, яких кияни не обирали, призначені зверху, будуть вирішувати питання киян, ми не можемо. Погоджуватися з узурпацією влади Київська міська рада навряд чи має право, тому ми будемо наполягати, щоб законність було дотримано. Це означає, що будемо чинити опір всіма можливими законними методами", - сказав Ємець.
Ємець підкреслив, що спроби команди президента змінити баланс влади у Києві не відповідають інтересам мешканців столиці.
"Якби кияни хотіли, щоб команда Зеленського займалася їх проблемами, то, мабуть, результат "Слуги народу" у Києві був би трохи інакшим", - підсумував депутат Київради.
Як повідомлялося, раніше під час цього ж круглого столу депутат Верховної ради VIII скликання Ігор Луценко заявив, що до розробки закону про столицю повинні бути притягнуті кияни, інакше будуть питання про його легітимності.
Також екс-депутат Верховної ради Олександр Черненко на круглому столі в Інституті Горшеніна заявив, що новий закон про столицю, який просуває влада Зеленського, свідомо антиконституційний, а приймати його збираються тільки для зведення рахунків з мером Києва Віталієм Кличком.