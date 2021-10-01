Законопроект о столице заведомо антиконституционный, - эксперт

Новый закон о столице, который продвигает власть Зеленского, заведомо антиконституционный, а принимать его собираются только для сведения счетов с мэром Киева Виталием Кличко.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-депутата Верховной рады Александра Черненко на круглом столе в Институте Горшенина.

"Этот закон хорошим не может быть в принципе, начиная с серьезной антиконституционной нормы о разведении должностей главы Киевской городской администрации и киевского городского головы. Потому что есть решение Конституционного суда 2003 года, которое говорит, что избранный городской голова Киева должен назначаться руководителем КГГА. Конституционный суд в своем решении трактовал не конкретный закон о столице, а нормы Конституции, по которым два разных человека занимать эти должности не могут. Поэтому здесь только изменения в Конституцию. Как только этот закон будет принять, сразу будет обращение в Конституционный суд. Хотя оно даже не нужно, потому что есть данное решение", - сказал Черненко.

Экс-депутат опасается, что принятие этого закона также приведет к управленческому параличу в Киеве.

"В полномочиях председателя КГГА будет заблокировать работу мэра и совета, но так же совет может заблокировать работу главы КГГА, начиная с того, что не предоставит ему помещения, зарплату и так далее. Это будет клинч, который точно ничего хорошего не даст киевлянам. Но центральная власть, очевидно, готова идти на такой клинч", - сказал Черненко.

По его словам, самая большая фундаментальная проблема этого законопроекта заключается в том, что его разрабатывали против Кличко, а не для киевлян.

"Если бы победила Верещук, с таким же рвением меняли бы закон о столице? Мой ответ - нет", - сказал бывший депутат.

Черненко также подчеркнул, что некоторые положения законопроекта выпадают из общегосударственной логики местного самоуправления.

«В законопроекте предлагают, что киевский городской голова не может голосовать на сессии Киевского городского совета. Это асбурд. Почему мэр Львова или любого другого города может? Это чтобы унизить действующего мэра ", - считает Черненко.

Он предлагает "забыть" о законопроекте №2143-3 и "начать нормальный процесс над новым законом о столице".