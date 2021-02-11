Киевсовет проголосовал за 140 млн грн на COVID-вакцину, инициированные Кличко

Депутаты Киевского городского совета поддержали инициированный мэром Киева Виталием Кличко проект решения о внесении изменений в городскую целевую программу "Здоровье киевлян" на 2020-2022 годы и выделили 140 млн грн на вакцинацию от коронавируса в столице. Таким образом, Киевсовет стал первым городским советом в Украине, который выделил средства на закупку вакцины.

Об этом сообщает официальный сайт Виталия Кличко.

"Мы должны предотвратить массовое распространение болезни. Защитить, прежде всего, наиболее уязвимые категории населения и людей, от работы которых зависит жизнедеятельность города", - отметил Виталий Кличко.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ведет переговоры с несколькими европейскими и американскими производителями о закупке вакцины от COVID-19 для столицы.

Киев рассчитывает в ближайшее время подписать контракт на закупку 1 миллиона доз вакцины для прививки в полмиллиона уязвимых категорий киевлян. Вакцину планируется закупить напрямую - у производителя.