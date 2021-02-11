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Київрада проголосувала за 140 млн грн на COVID-вакцину, які ініціював Кличко

Автор: РБК-Україна

Депутати Київської міської ради підтримали ініційований мером Києва Віталієм Кличком проект рішення про внесення змін до міської цільової програми "Здоров’я киян" на 2020-2022 роки та виділили 140 млн грн на вакцинацію від коронавірусу в столиці. Таким чином, Київрада стала першою міською радою в Україні, яка виділила кошти на закупівлю вакцини.

Про це повідомляє офіційний сайт Віталія Кличка.

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За ініціативу мера Києва проголосували 89 депутатів.

"Ми маємо упередити масове поширення хвороби. Захистити, насамперед, найуразливіші категорії населення та людей, від роботи яких залежить життєдіяльність міста", - наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що веде переговори з декількома європейськими та американськими виробниками про закупівлю вакцини від COVID-19 для столиці.

Київ розраховує найближчим часом підписати контракт на закупівлю 1 мільйона доз вакцини для щеплення загалом пів мільйона найуразливіших категорій киян. Вакцину планується закупити напряму - у виробника

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Новини України Віталий КличкоКиїврадавакцина від коронавірусу
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