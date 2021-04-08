Депутаты Киевского городского совета направили обращение к правительству и Минздраву касательно использования 12 ведомственных больниц для приема COVID-больных киевлян. Решение поддержали 102 депутата во время онлайн-заседания.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, который и индицировал это обращение.

"Мы вынесли вопрос об обращении к правительству и Минздраву относительно использования медицинской базы ведомственных больниц, расположенных в столице, для лечения больных коронавирусом киевлян. Я неоднократно объяснял чиновникам критичность этого вопроса. Но киевлян игнорируют и пренебрегают интересами жителей столицы. Я считаю такую позицию Кабмина, Минздрава неприемлемой", - заявил Кличко.

Он также отметил, что город продолжает готовить дополнительные койкоместа.

В частности, в противотуберкулезном диспансере - там ремонтируют кислородную систему и набирают специалистов. В целом город самостоятельно подготовил и оборудовал 6200 койкомест, но ситуация сложная, отметил Кличко.

"Уже несколько дней Украина занимает первое место в Европе и седьмое место в мире по количеству инфицированных коронавирус. Только за прошлые сутки в Киеве - почти 1900 инфицированных. В отдельных коммунальных заведениях загруженность уже более 100 процентов от мощности. Ситуация очень сложная", - резюмировал Кличко.