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Київрада закликала уряд надати киянам ліжка у відомчих лікарнях, - Кличко

Новость на русском → Київ, Четвер 08 квітня 2021 18:13
Київрада закликала уряд надати киянам ліжка у відомчих лікарнях, - Кличко Фото: Київська міська рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Депутати Київської міської ради направили звернення до уряду та МОЗ щодо використання 12 відомчих лікарень для прийому хворих на COVID киян. Рішення підтримали 102 депутати під час онлайн-засідання.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, який й ініціював це звернення.

Звернення ініціював лідер «Удару», мер Києва Віталій Кличко.

"Ми винесли питання про звернення до уряду та МОЗ щодо використання медичної бази відомчих лікарень, розташованих у столиці, для лікування хворих на коронавірус киян. Бо я неодноразово пояснював урядовцям критичність цього питання. Але киян ігнорують і нехтують інтересами мешканців столиці. Я вважаю таку позицію Кабміну, МОЗ неприйнятною", - заявив Кличко.

Він також наголосив на тому, що місто продовжує готувати додаткові ліжка.

Зокрема, у протитуберкульозному диспансері - там ремонтують кисневу систему і набирають фахівців. Загалом місто самотужки підготувало і обладнало 6200 ліжкомісць, зазначив Кличко.

"Вже кілька днів Україна посідає перше місце в Європі та 7-е місце у світі за кількістю інфікованих на коронавірус. Тільки за минулу добу в Києві – майже 1900 інфікованих. В окремих комунальних закладах завантаженість вже понад 100 відсотків від потужності. Ситуація дуже складна", - підсумував Кличко.

Нагадаємо, раніше з міського бюджету додатково виділили 23,5 млн гривень на придбання медичного обладнання.

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