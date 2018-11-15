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В Киеве переименовали четыре улицы, переулок и площадь

Новости » Общество    15.11.2018 - 17:24
В Киеве переименовали четыре улицы, переулок и площадь
Фото: заседание Киевсовета (Виталий Носач / РБК-Украина)

Все переименования прошли общественные обсуждения

Киевский городской совет переименовал пять улиц столицы и одну площадь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заммэра - секретаря Киевского городского совета Владимира Прокопива.

Так, улицу Невскую в Шевченковском районе переименован в Нивскую, улицу Желябова на Марии Капнист, переулок Баумана в переулок Фузиков, а также улицу Кировскую в Святошинском районе на улицу Старицкой-Черняховской и улицу Сабурова в Деснянском районе на улицу Сержа Лифаря.

Кроме того, новое название получила площадь Красная Пресня в Подольском районе, которая отныне будет называться Щекавицкая.

"Все переименования прошли общественные обсуждения на едином веб-портале территориальной общины", - сообщил Прокопов.

В Киеве переименовали четыре улицы, переулок и площадь

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, Киевский городской совет переименовал улицу маршала Жукова на улицу Кубанской Украины. Общественное обсуждение проекта решения проходило с 29 мая по 29 июля 2017 года.

Кроме того, в Днепропетровской области поддержали инициативу Еврейской конфедерации Украины "Праведники моего города" и запланировали переименование улиц в честь Праведников народов мира в городских и сельских советах по всей области.

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