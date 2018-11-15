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В Києві перейменували чотири вулиці, перевулок і площу

Новини » Суспільство    15.11.2018 - 17:24
В Києві перейменували чотири вулиці, перевулок і площу
Фото: засідання Київради (Віталій Носач/РБК-Україна)

Всі перейменування пройшли громадські обговорення

Київська міська рада перейменувала п'ять вулиць столиці та одну площу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника міського голови - секретаря Київської міської ради Володимира Прокопіва. 

Так, вулицю Невську у Шевченківському районі перейменовано у Нивську, вулицю Желябова на Марії Капніст, провулок Баумана на провулок Фузиків, а також вулицю Кіровську у Святошинському районі на вулицю Старицької-Черняхівської та вулицю Сабурова  у Деснянському районі на вулицю Сержа Лифаря.

Крім того, нову назву отримала площа Червона Пресня у Подільському районі, яка відтепер називатиметься Щекавицька. 

"Всі перейменування пройшли громадські обговорення на єдиному веб-порталі територіальної громади", - повідомив Прокопів. 

В Києві перейменували чотири вулиці, перевулок і площу

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, Київська міська рада перейменувала вулицю маршала Жукова на вулицю Кубанської України. Громадське обговорення проекту рішення проходило з 29 травня до 29 липня 2017 року. 

Крім того, у Дніпропетровській області підтримали ініціативу Єврейської конфедерації України "Праведники мого міста" і запланували перейменування вулиць на честь Праведників народів світу в міських і сільських радах по всій області. 

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