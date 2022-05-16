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В Киевскую область приехала очередная партия продуктов от Фонда Ахметова

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Понедельник 16 мая 2022 14:49
В Киевскую область приехала очередная партия продуктов от Фонда Ахметова Фото: в Киевскую область приехала очередная партия продуктов от Фонда Ахметова (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Рината Ахметова передал еще одну тысячу наборов с продуктами первой необходимости для жителей Вышгородского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В фонде также отмечают, что с начала войны большое количество общин Киевской области пострадало от захватчиков. Среди них - населенные пункты, расположенные в Вышгородском районе.

В наборах: макаронные изделия, сгущенное молоко, мука, сахар, пшеничная крупа и консервированное тушеное мясо.

В целом наборы с продуктами питания от фонда уже получили более 21,5 тысяч жителей Киевщины. Всего продуктовые наборы от фонда получат 200 тысяч украинцев.

С 24-го февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев. Более 1 млн из них были охвачены помощью фонда, остальные - бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.

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Ринат Ахметов Киевская область
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