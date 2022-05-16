У Київську область приїхала чергова партія продуктів від Фонду Ахметова

Фонд Ріната Ахметова передав ще одну тисячу наборів із продуктами першої необхідності для мешканців Вишгородського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

У фонді також зазначають, що від початку війни велика кількість громад Київської області постраждала від загарбників. Серед них - населені пункти, що розташовані у Вишгородському районі.

У наборах: макаронні вироби, згущене молоко, борошно, цукор, пшенична крупа та консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом набори з продуктами харчування від фонду вже отримали понад 21,5 тисяч жителів Київщини. Усього продуктові набори від фонду отримають 200 тисяч українців.

З 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 млн українців. Понад 1 млн із них було охоплено допомогою фонду, решта - бізнесами SCM.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 мільйонам осіб, із них 3,5 мільйони були врятовані на Донбасі.