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Киевскую область полностью освободили от российских оккупантов

Фото: ВСУ освободили Киевскую область (facebook.com GeneralStaff ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские военнослужащие полностью освободили от российских оккупантов территорию Киевской области. Украинские Вооруженные силы вернули под контроль Ирпень, Бучу, Гостомель и другие населенные пункты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Анна Маляр.

"Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область - освобождены от захватчика", - заявила Маляр на своей странице в Facebook.

Как известно, в освобожденной от захватчиков Буче украинские правоохранители начали зачистку. Силовики и взрывотехники проверят каждый двор, чтобы найти все "сюрпризы", которые оставили за собой российские оккупанты.

Напомним, вчера сообщалось, что украинская армия освободила более 30 населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях. Военные продолжали продвигаться вперед.

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