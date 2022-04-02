Киевскую область полностью освободили от российских оккупантов

Украинские военнослужащие полностью освободили от российских оккупантов территорию Киевской области. Украинские Вооруженные силы вернули под контроль Ирпень, Бучу, Гостомель и другие населенные пункты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Анна Маляр.
"Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область - освобождены от захватчика", - заявила Маляр на своей странице в Facebook.
Как известно, в освобожденной от захватчиков Буче украинские правоохранители начали зачистку. Силовики и взрывотехники проверят каждый двор, чтобы найти все "сюрпризы", которые оставили за собой российские оккупанты.
Напомним, вчера сообщалось, что украинская армия освободила более 30 населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях. Военные продолжали продвигаться вперед.
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