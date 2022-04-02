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Київську область повністю звільнили від російських окупантів

Фото: ЗСУ звільнили Київську область (facebook.com GeneralStaff ua)
Автор: Дмитро Левицький

Українські військовослужбовці повністю звільнили від російських окупантів територію Київської області. Українські Збройні сили повернули під контроль Ірпінь, Бучу, Гостомель та інші населені пункти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Ганну Маляр.

"Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область - звільнені від загарбника", - заявила Маляр на своїй сторінці у Facebook.

Як відомо, у звільненій від загарбників Бучі українські правоохоронці розпочали зачистку. Силовики та вибухотехніки перевірять кожен двір, щоб знайти всі "сюрпризи", які залишили за собою російські окупанти.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що українська армія звільнила понад 30 населених пунктів у Київській та Чернігівській областях. Військові продовжували просуватися вперед.

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