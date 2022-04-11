В Киевскую область доставили 18 модульных домов
В Киевскую область привезли 18 модульных домов. В них временно будут жить специалисты, которые проводят поисковые работы и разбирают завалы в разрушенных российскими войсками населенных пунктах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя гуманитарного направления Киевской ОВА Алексея Кулебы.
"Конструкции монтируются в считанные минуты и имеют все необходимые элементы для поселения в кратчайшие сроки", - отметил Кулеба.
По его словам, модульные дома передала Закарпатская ОГА, и они сейчас находятся в одном из логистических штабов Киевской области.
В Киевскую область привезли модульные дома (фото: t.me/OleksiyKuleba)
В ближайшие дни модульные дома установят в Бородянке, чья инфраструктура больше всего пострадала от российских военных.
"Киевская область безгранично благодарна коллегам из Закарпатья, Венгрии, Центру лидерства "George E. Pataki Leadership Center", Фонду помощи Украине "The Ukrainian relief found" и американскому обществу за помощь и поддержку украинского народа", - добавил Кулеба.
Стоит отметить, что раньше такие модульные дома ставили в США для жителей, которые пострадали от природных катаклизмов.
Напомним, 7 апреля в Бородянке из-под завалов начали доставать первых погибших.
Мы также писали о том, что в ГСЧС заявили о том, что Бородянка - приоритет в Киевской области при разборке завалов.
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