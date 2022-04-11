У Київську область доставили 18 модульних будинків

У Київську область привезли 18 модульних будинків. У них тимчасово житимуть фахівці, які проводять пошукові роботи і розбирають завали в зруйнованих російськими військами населених пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника гуманітарного напрямку Київської ОВА Олексія Кулеби.

"Конструкції монтуються в лічені хвилини і мають всі необхідні елементи для поселення в найкоротші терміни", - зазначив Кулеба.

За його словами, модульні будинки передала Закарпатська ОДА, і вони зараз знаходяться в одному з логістичних штабів Київської області.

У Київську область привезли модульні будинки (фото: t.me/OleksiyKuleba)

Найближчими днями модульні будинки встановлять у Бородянці, чия інфраструктура найбільше постраждала від російських військових.

"Київщина безмежно вдячна колегам із Закарпаття, Угорщини, Центру лідерства "George E. Pataki Leadership Center", Фонду допомоги Україні "The Ukrainian relief found" та американському суспільству за допомогу і підтримку українського народу", - додав Кулеба.

Варто зазначити, що раніше такі модульні будинки ставили в США для жителів, які постраждали від природних катаклізмів.