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В Киевской области завтра будут слышны взрывы: названа причина

Фото: в Киевской области завтра будут слышны взрывы (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Жителей Белоцерковского района Киевской области предупреждают о проведении взрывных работ в Ольшаницком месторождении гранитов завтра, 6 сентября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОГА.

"6 сентября с 10:00 до 16:00 в Ольшаницком месторождении гранитов, что в Ракитнянской поселковой территориальной общине, будут проводиться взрывные работы", - сказано в сообщении.

Жителей окрестных населенных пунктов просят с пониманием отнестись к ситуации и сохранять спокойствие.

Как сообщалось ранее, 30 августа в Белоцерковском и Обуховском районах Киевской области также проводили работы на месторождениях гранита.

Кроме этого, сегодня в Киеве снова наблюдалось задымление, однако сейчас фиксируют низкий уровень загрязненности.

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Киевская область