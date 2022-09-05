В Киевской области завтра будут слышны взрывы: названа причина

Жителей Белоцерковского района Киевской области предупреждают о проведении взрывных работ в Ольшаницком месторождении гранитов завтра, 6 сентября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОГА .

"6 сентября с 10:00 до 16:00 в Ольшаницком месторождении гранитов, что в Ракитнянской поселковой территориальной общине, будут проводиться взрывные работы", - сказано в сообщении.

Жителей окрестных населенных пунктов просят с пониманием отнестись к ситуации и сохранять спокойствие.