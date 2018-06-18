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В Киевской области запустили интерактивную систему локализации проблем

НовостиПолитика    18.06.2018 - 15:16
Фото: Петр Порошенко на муниципальном форуме (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко на муниципальном форуме (president.gov.ua)

В системе указан конкретный человек, ответственный за решение этой проблемы

В Киевской области запустили интерактивную систему локализации проблем uvaga.ua для оперативного их решения. Об этом на открытии XIV Украинского муниципального форума сообщил президент Петр Порошенко.

"В Киевской области только что запустили систему uvaga.ua. Это - программный инструмент, интерактивная карта с точной локализацией проблемы и четким определением конкретного должностного лица, ответственного за ее решение", - отметил Порошенко.

По его словам, эта система позволит оперативно решать проблемы.

"Мы знаем, где точка проблемы, проверили, совместно объединились и эту проблему решили. Каждый гражданин со своего мобильного телефона практически в одно касание получит возможность сообщить об актуальной проблеме. И не только сообщить, но и сможет отслеживать динамику ее решения, понимая, кто персонально отвечает за ее решение", - добавил Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что считает децентрализацию эффективной частью антикоррупционной стратегии.  

 

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Теги публикации: Порошенко Петр, Киевская область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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