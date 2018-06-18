У системі вказано конкретну особу, відповідальну за вирішення цієї проблеми

У Київській області запустили інтерактивну систему локалізації проблем uvaga.ua для оперативного їх вирішення. Про це на відкритті XIV Українського муніципального форуму повідомив президент Петро Порошенко.

"На Київщині щойно запустили систему uvaga.ua. Це - програмний інструмент, інтерактивна карта з точною локалізацією проблеми та чітким визначенням конкретної посадової особи, відповідальної за її рішення", - зазначив Порошенко.

За його словами, ця система дозволить оперативно вирішувати проблеми.

"Ми знаємо, де точка проблеми, перевірили, спільно об'єдналися і вирішили цю проблему. Кожен громадянин зі свого мобільного телефону практично в один дотик отримає можливість повідомити про актуальну проблему. І не тільки повідомити, але і зможе відслідковувати динаміку її рішення, розуміючи, хто персонально відповідає за її рішення", - додав Порошенко.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що вважає децентралізацію ефективною частиною антикорупційної стратегії.