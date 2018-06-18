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Интервью

Порошенко считает децентрализацию эффективной частью антикоррупционной стратегии

НовостиПолитика    18.06.2018 - 12:39
Фото: Петр Порошенко (twitter.com/poroshenko)
Фото: Петр Порошенко (twitter.com/poroshenko)

По словам Порошенко, децентрализация уменьшает влияние государства на распределение денежных ресурсов

Президент Украины Петр Порошенко считает децентрализацию эффективной частью антикоррупционной стратегии. Об этом он заявил в ходе выступления на XIV Украинского муниципального форума, сообщает пресс-служба Порошенко в Twitter.

"Децентрализация является эффективной частью антикоррупционной стратегии. Она уменьшает воздействие государства на распределение денежных ресурсов, демонополизирует и рассредотачивает финансовую власть", - заявил Порошенко.

 

Приветствую участников XIV Украинского муниципального форума.

Опубликовано Петром Порошенко 18 июня 2018 г.

"Доля местных бюджетов (с трансфертами) в сводном бюджете Украины по итогам текущего года составит 51,5%. Никогда раньше такого не было, чтобы большинство государственных денег были в объединенных общинах", - отметил глава государства.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщал, что процесс децентрализации власти в Украине идет достаточно активно и уже никто не сможет его остановить.

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Теги публикации: Порошенко Петр, децентрализация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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