По словам Порошенко, децентрализация уменьшает влияние государства на распределение денежных ресурсов

Президент Украины Петр Порошенко считает децентрализацию эффективной частью антикоррупционной стратегии. Об этом он заявил в ходе выступления на XIV Украинского муниципального форума, сообщает пресс-служба Порошенко в Twitter.

"Децентрализация является эффективной частью антикоррупционной стратегии. Она уменьшает воздействие государства на распределение денежных ресурсов, демонополизирует и рассредотачивает финансовую власть", - заявил Порошенко.

Децентрализация является эффективной частью антикоррупционной стратегии. Она уменьшает воздействие государства на распределение денежных ресурсов, демонополизирует и розосереджує финансовую власть pic.twitter.com/zprS0YXO9v — Петр Порошенко (@poroshenko) June 18, 2018

Приветствую участников XIV Украинского муниципального форума. Опубликовано Петром Порошенко 18 июня 2018 г.

"Доля местных бюджетов (с трансфертами) в сводном бюджете Украины по итогам текущего года составит 51,5%. Никогда раньше такого не было, чтобы большинство государственных денег были в объединенных общинах", - отметил глава государства.

Доля местных бюджетов (с трансфертами) в сводном бюджете Украины по итогам текущего года составит 51,5%. Никогда раньше такого не было, чтобы большинство государственных денег были в объединенных общинах — Петр Порошенко (@poroshenko) June 18, 2018

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщал, что процесс децентрализации власти в Украине идет достаточно активно и уже никто не сможет его остановить.