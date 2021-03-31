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В Киевской области запретили промышленный вылов рыбы

Автор: Роман Тверденко

В Киевской области запретили промышленный вылов рыбы в водоемах в весенне-летний сезон. Это сделано с целью сохранения среды обитания водных животных.

Об этом сообщает Киевская областная госадминистрация.

Во всех водоемах и озерах с заливами, проливами и зонами подтопления запрещены промышленный вылов рыбы, подводная охота и проведение соревнований по спортивной рыбалки с 1 апреля по 9 июня включительно.

На речках и их корневых водах - с 1 апреля по 20 мая включительно.

Отмечается, что решение принято с целью сохранения в должном состоянии среды обитания, путей миграции и мест естественного воспроизведения в рыбохозяйственных водных объектах.

В то же время разрешается любительская рыбалка с выловом рыбы весом до 3 килограмм на удочку в определенных местах.

Ранее сообщалось, что под Киевом загорелся детский сад "Аленушка" в городе Украинка. Спасатели эвакуировали более 100 детей и персонал.

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