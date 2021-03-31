В Киевской области запретили промышленный вылов рыбы

Во всех водоемах и озерах с заливами, проливами и зонами подтопления запрещены промышленный вылов рыбы, подводная охота и проведение соревнований по спортивной рыбалки с 1 апреля по 9 июня включительно.

На речках и их корневых водах - с 1 апреля по 20 мая включительно.

Отмечается, что решение принято с целью сохранения в должном состоянии среды обитания, путей миграции и мест естественного воспроизведения в рыбохозяйственных водных объектах.

В то же время разрешается любительская рыбалка с выловом рыбы весом до 3 килограмм на удочку в определенных местах.