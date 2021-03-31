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У Київській області заборонили промисловий вилов риби

Автор: Роман Тверденко

У Київській області заборонили промисловий вилов риби у водоймах у весняно-літній сезон. Це зроблено з метою збереження середовища існування водних тварин.

Про це повідомляє Київська обласна держадміністрація.

У всіх водоймах і озерах з затоками, протоками та зонами підтоплення заборонено промисловий вилов риби, підводне полювання і проведення змагань зі спортивної риболовлі з 1 квітня по 9 червня включно.

На річках та їх кореневих водах - з 1 квітня по 20 травня включно.

Наголошується, що рішення прийнято з метою збереження в належному стані середовища перебування, шляхів міграції і місць природного відтворення в рибогосподарських водних об'єктах.

В той же час дозволяється любительська рибалка з виловом риби вагою до 3 кг на вудку в певних місцях.

Раніше повідомлялося, що під Києвом загорівся дитячий садок "Оленка" у місті Українка. Рятувальники евакуювали понад 100 дітей та персонал.

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Новини України Київська область
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