В Киевской области зафиксирован еще один случай COVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Вирус обнаружили у жителями Броваров

В Броварах Киевской области зафиксирован еще один случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко в Facebook.

Сообщается, что вирус обнаружили у мужчины 1960 года рождения.

"По результатам ПЦР-исследования подтвердился еще 1 случай инфицирования коронавирусом в Броварах у мужчины 1960 года рождения", - написал Сапожко.

По его словам, состояние мужчины удовлетворительное, он находится на самоизоляции дома под контролем семейного врача и не требует госпитализации.

"Мужчина проживает в частном секторе, по месту жительства проведена дезинфекция. В настоящее время продолжается эпидрасследование для установления контактных лиц", - отметил Сапожко.

Напомним, в Украине за сутки зафиксировали семь новых летальных случаев, связанных с заболеванием коронавирусом. Так, по состоянию на утро 7 апреля в Украине умерли 45 пациентов, больных коронавирусом.

Добавим, что по состоянию на утро 7 апреля лабораторно подтверждено 1462 случаев заражения коронавирусом. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.