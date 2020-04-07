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У Київській області зафіксовано ще один випадок COVID-19

Новини » Коронавірус     07.04.2020 - 15:36
У Київській області зафіксовано ще один випадок COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вірус виявили у мешканцями Броварів

У Броварах Київської області зафіксований ще один випадок захворювання коронавірусом. Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко у Facebook.

Повідомляється, що вірус виявили у чоловіка 1960 року народження.

"За результатами ПЛР-дослідження підтвердився ще 1 випадок інфікування коронавірусом в Броварах у чоловіка 1960 року народження", - написав Сапожко.

За його словами, стан чоловіка задовільний, він перебуває на самоізоляції будинку під контролем сімейного лікаря і не вимагає госпіталізації.

"Чоловік проживає у приватному секторі, за місцем проживання проведена дезінфекція. В цей час триває епідрозслідування для встановлення контактних осіб", - зазначив Сапожко.

Нагадаємо, в Україні за добу зафіксували сім нових летальних випадків, пов'язаних із захворюванням коронавірусом. Так, за станом на ранок 7 квітня в Україні померли 45 пацієнтів, хворих коронавірусом.

Додамо, що станом на ранок 7 квітня лабораторно підтверджено 1462 випадків зараження коронавірусом. За добу було зафіксовано 143 нових випадків.

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