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В Киевской области зафиксировали более 350 нарушений карантина

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 16:26
В Киевской области зафиксировали более 350 нарушений карантина
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В суд направили почти 200 протоколов

В Киевской области зафиксировали более 350 фактов нарушения карантинного режима, введенного из-за вспышки коронавируса в Украине. Об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает корреспондент РБК-Украина.

По информации Володина, с начала карантина в области зафиксировали 353 нарушения режима. За нарушение карантина уже было наложено 3 штрафа.

"Есть информация о 353 фактах, связанных с нарушением карантинных мероприятий. Из них задокументировано 205 фактов нарушения, в суд направлены 198 протоколов. Наложены 3 штрафа. Уже наложен, то есть, они уже подтверждены судом", - рассказал он.

Опубликовано Киевская областная государственная администрация Пятница, 3 апреля 2020 г.

Напомним, ранее в МВД сообщили, что за нарушение режима самоизоляции в Украине выписали более 150 протоколов. При этом за нарушение карантинного режима в целом было составлено более 3500 административных протоколов. В Киеве за нарушение самоизоляции составили более 60 протоколов.

Также РБК-Украина писало, что во Львовской области директора местного рынка оштрафовали на 34 тысячи гривен за нарушение карантина. На руководителя предприятия составили протокол по ст. 44-2 КУоАП.

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