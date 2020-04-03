У Київській області зафіксували понад 350 порушень карантину

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

До суду направили майже 200 протоколів

У Київській області зафіксували понад 350 фактів порушення карантинного режиму, введеного через спалах коронавірусу в Україні. Про це на брифінгу повідомив виконувач обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передає кореспондент РБК-Україна.

За інформацією Володіна, з початку карантину в області зафіксували 353 порушення режиму. За порушення карантину вже було накладено 3 штрафи.

"Є інформація про 353 факти, пов’язані із порушенням карантинних заходів. З них задокументовано 205 фактів порушення, до суду направлено 198 протоколів. Накладено 3 штрафи. Вже накладено, тобто, вони вже підтверджені судом", - розповів він.

Опубліковано Київська обласна державна адміністрація Пʼятниця, 3 квітня 2020 р.

Нагадаємо, раніше в МВС повідомили, що за порушення режиму самоізоляції в Україні виписали понад 150 протоколів. При цьому за порушення карантинного режиму загалом було складено понад 3500 адміністративних протоколів. У Києві за порушення самоізоляції склали понад 60 протоколів.

Також РБК-Україна писало, що у Львівській області директора місцевого ринку оштрафували на 34 тисячі гривень за порушення карантину. На керівника підприємства склали протокол за ст. 44-2 КУпАП.