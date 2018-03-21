В Киевской области задержали женщину, сообщившую о "минировании" Рады

Женщине грозит до шести лет лишения свободы

В Киевской области задержали женщину, которая сообщила о "минировании" здания Верховной рады Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Как отмечается, информацию о "минировании" Рады правоохранители получили вчера вечером. Правоохранители осмотрев здание Рады и прилегающую территорию, взрывчатых веществ и устройств не обнаружили.

Правоохранители установили, что о "минировании" сообщила женщина, проживающая в одном из сел Киевской области, правоохранителям удалось установить ее местонахождение, ее доставили в управление киевской полиции.

"39-летняя жительница Киевской области позвонил на спецлинию 102 в состоянии алкогольного опьянения, спецприбор показал 1,4 промилле. Мобильный телефон, с которого совершен звонок, изъят. Решается вопрос об объявлении подозрения женщине за совершение правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 259 Уголовного кодекса Украины - заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности", - сообщили в полиции.

Как отмечается, злоумышленнице грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве задержали мужчину, который сообщил о "минировании" здания департамента Министерства внутренних дел (МВД) Украины.