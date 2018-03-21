У Київській області затримали жінку, яка повідомила про "замінування" Ради

Жінці загрожує до шести років позбавлення волі

У Київській області затримали жінку, яка повідомила про "замінування" будівлі Верховної ради України. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Києві.

Як зазначається, інформація про "замінування" Ради правоохоронці отримали вчора ввечері. Правоохоронці оглянувши будівлю Ради та прилеглу територію вибухових речовин та пристроїв не виявили.

Правоохоронці встановили, що про "мінування" повідомила жінка, яка проживає у одному із сіл Київської області, правоохоронцям вдалося встановити її місцеперебування та доставили в управління київської поліції.

"39-річна мешканка Київської області телефонувала на спецлінію 102 у стані алкогольного сп’яніння, спецприлад показав 1,4 проміле. Мобільний телефон, із якого здійснено дзвінок, вилучено. Вирішується питання про оголошення підозри жінці за вчинення правопорушення, передбаченого частиною першою статті 259 Кримінального кодексу України - завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності", - повідомили у поліції.

Як зазначається, зловмисниці загрожує від двох до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві затримали чоловіка, який повідомив про "мінування" будівлі департаменту Міністерства внутрішніх справ (МВС) України.